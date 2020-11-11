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11 листопада 2020, 08:11 6

Бойовики в черговий раз порушили перемир'я: поранено українського військовослужбовця

11 листопада 2020, 08:11 6
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Стан здоров’я військовослужбовця задовільний
Стан здоров’я військовослужбовця задовільний
Фото: з відкритих джерел
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Від початку поточної доби на Донбасі російсько-окупаційні війська порушили режим "тиші" один раз. Внаслідок обстрілу поранення отримав один із українських військовослужбовців.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Протягом минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Донбас ОРДЛО ООС бойовики обстріли поранення
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