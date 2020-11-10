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Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
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10 листопада 2020, 08:11 55

Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

10 листопада 2020, 08:11 55
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Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було
Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, з тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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