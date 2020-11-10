Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, з тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.
Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета.