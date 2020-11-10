Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було

Бойових втрат та поранень серед особового складу ООС не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, з тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета.