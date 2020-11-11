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Боевики в очередной раз нарушили перемирие: ранен украинский военнослужащий
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11 ноября 2020, 08:11 3

Боевики в очередной раз нарушили перемирие: ранен украинский военнослужащий

11 ноября 2020, 08:11 3
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Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное
Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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С начала текущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска нарушили режим "тишины" один раз. В результате обстрела ранение получил один из украинских военнослужащих.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В течение минувших суток, 10 ноября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Одновременно два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ОРДЛО ООС боевики обстрелы ранение
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