Боевики в очередной раз нарушили перемирие: ранен украинский военнослужащий

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

Фото: из открытых источников

С начала текущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска нарушили режим "тишины" один раз. В результате обстрела ранение получил один из украинских военнослужащих.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В течение минувших суток, 10 ноября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. Одновременно два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.