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09 листопада 2020, 13:21 3065

СБУ затримала усіх бойовиків диверсійної "групи Бергмана", які підривали мости на Донбасі

09 листопада 2020, 13:21 3065
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Інших зловмисників ліквідовано
Інших зловмисників ліквідовано
Фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної групи "Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews/

Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.

СБУ встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним "Німець". Вона складалась з 8 осіб - переважно місцевих мешканців.

Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група "Німця" підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.

Оперативники встановила всіх учасників терористичного угрупування.

Також протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи "Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, який шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.

бойовики Донбас міст Диверсія правоохоронці
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