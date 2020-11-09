СБУ затримала усіх бойовиків диверсійної "групи Бергмана", які підривали мости на Донбасі
Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної групи "Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі.
Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews/
Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.
СБУ встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним "Німець". Вона складалась з 8 осіб - переважно місцевих мешканців.
Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група "Німця" підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.
Оперативники встановила всіх учасників терористичного угрупування.
Також протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи "Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, який шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.