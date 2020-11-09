СБУ затримала усіх бойовиків диверсійної "групи Бергмана", які підривали мости на Донбасі

Інших зловмисників ліквідовано

Інших зловмисників ліквідовано

Фото: СБУ

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews/

Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.

СБУ встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним "Німець". Вона складалась з 8 осіб - переважно місцевих мешканців.

Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група "Німця" підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.

Оперативники встановила всіх учасників терористичного угрупування.

Також протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи "Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, який шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.