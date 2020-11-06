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ООС: протягом доби бойовики одинадцять раз порушили перемир'я, є ранений
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06 листопада 2020, 08:13 6

ООС: протягом доби бойовики одинадцять раз порушили перемир'я, є ранений

06 листопада 2020, 08:13 6
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Українські військові відкривали вогонь у відповідь
Українські військові відкривали вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одинадцять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета. Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника задовільний.

Від початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики вісім разів порушили режим перемир’я на Донбасі.

Донбас ООС обстріл бойовики поранення
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