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06 листопада 2020, 10:19 49

Кравчук розповів, за яких умов шукатимуть альтернативу "Мінську"

06 листопада 2020, 10:19 49
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Документ по врегулюванню ситуації на Донбасі вже знаходиться у представника ОБСЄ
Документ по врегулюванню ситуації на Донбасі вже знаходиться у представника ОБСЄ
Фото: з відкритих джерел
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У тому випадку, якщо Російська Федерація зізнається в тому, що хоче війни, Україна буде шукати інші формати для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, у спеціального представника ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау вже лежать український план по Донбасу і "дорожня карта" Росії.

Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні - якщо ви хочете війни, то ви повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб все ж світ в Україні настав", - заявив він.

При цьому Кравчук додав, що українська делегація в ТКГ закликає Росію спільно працювати, напрацювати спільний документ для досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО мають відбутися місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України, і з дотриманням стандартів ОБСЄ.

Донбас РФ ТКГ мінські угоди Леонід Кравчук
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