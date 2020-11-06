Кравчук рассказал, при каких условиях будут искать альтернативу "Минску"

Документ по урегулированию ситуации на Донбассе уже находится у представителя ОБСЕ

Документ по урегулированию ситуации на Донбассе уже находится у представителя ОБСЕ

Фото: из открытых источников

В том случае, если Российская Федерация признается в том, что хочет войны, Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.

Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил он.

При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, наработать общий документ для достижения мира на Донбассе.

Напомним, согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны состояться местные выборы согласно Конституции и законов Украины, с соблюдением стандартов ОБСЕ.