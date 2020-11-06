ООС: в течение суток боевики одиннадцать раз нарушили перемирие, есть раненый

Украинские военные открывали огонь в ответ

Украинские военные открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Вблизи Старогнатовки противник провоцировал наших защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано на участках неподалеку населенного пункта Попасная. В обеденное время противник провоцировал наших защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики восемь раз нарушили режим перемирия на Донбассе.