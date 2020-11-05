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Загострення в зоні ООС: вісім обстрілів, поранений один військовий
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05 листопада 2020, 18:18 555

Загострення в зоні ООС: вісім обстрілів, поранений один військовий

05 листопада 2020, 18:18 555
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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась
Фото: із відкритих джерел
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5 листопада збройні формування Російської Федерації та бойовики вісім разів порушили режим перемир’я на Донбасі.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними штабу, поблизу Старогнатівки ворог застосував стрілецьку зброю, а на ділянках біля Водяного зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри.

Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Також за даними штабу, ще два обстріли зафіксовано поблизу населеного пункту Попасна.

Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога”, - розповіли в ООС.

Також на цій ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. В штабі зазначили, що про всі випадки повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу в ООС зафіксовано шість порушень режиму "тиші".

ООС обстріли війна АТО штаб звіт
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