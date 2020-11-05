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05 ноября 2020, 11:19 802

Для жителей ОРДЛО необходимо отменить российское гражданство - глава ТКГ

05 ноября 2020, 11:19 802
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РФ приняла ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь жителей оккупированного Донбасса
РФ приняла ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь жителей оккупированного Донбасса
Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в "Плане совместных шагов", подготовленном украинской стороной в Трехсторонней контактной группе, предлагается отменить ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО со стороны России.

Как передает RegioNews, об этом информирует "ДС".

Кравчук сообщил, что Россия приняла ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства, "хотя сам президент России неоднократно говорил, что эти территории являются частью Украины".

Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены", - отметил он.

Напомним, согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны состояться местные выборы согласно Конституции и законов Украины, с соблюдением стандартов ОБСЕ.

ОРДЛО паспорт Донбасс РФ Леонид Кравчук
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