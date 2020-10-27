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Доба в ООС: на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню
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27 жовтня 2020, 08:13

Доба в ООС: на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню

27 жовтня 2020, 08:13
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Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали
Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі  у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

Нагадаємо, минулої доби у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС війна обстріл бойовики вогонь
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