09:46  27 октября
В Украине за сутки более 6600 новых случаев коронавируса
08:42  27 октября
Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени
08:13  27 октября
Сутки в ООС: на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
27 октября 2020, 08:13 2

Сутки в ООС: на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня

27 октября 2020, 08:13 2
Читайте також українською мовою
Украинские воины огонь в ответ не открывали
Украинские воины огонь в ответ не открывали
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На протяжении прошлых суток на Донбассе в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, за прошедшие сутки в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война обстрел боевики огонь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »