Сутки в ООС: на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня

Украинские воины огонь в ответ не открывали

Украинские воины огонь в ответ не открывали

Фото: из открытых источников

На протяжении прошлых суток на Донбассе в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, за прошедшие сутки в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.