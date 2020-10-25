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25 октября 2020, 20:00 1

В Краматорске волонтер Зе-опроса попался на вбросе "бюллетеней"

25 октября 2020, 20:00 1
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В Сети появилось видео на котором волонтер, работающий во время опроса от президента Владимира Зеленского в Краматорске Донецкой области, осуществляет массовый вброс в урну анкет с ответами избирателей.

Соответствующие видеокадры в Facebook опубликовал пользователь Родион Овчаренко, передает RegioNews.

На них видно, что молодой человек вбрасывает анкеты "оптом" в специальный ящик.

Опитування місто Краматорськ 🤨 Думайте !

Posted by Родиог Овчаренко on Sunday, October 25, 2020

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, как будут считать голоса опроса Зеленского.

Краматорск Донецкая область опрос бюллетень фальсификации
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