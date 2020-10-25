В Краматорске волонтер Зе-опроса попался на вбросе "бюллетеней"
Молодой человек бросил в ящик "оптовую партию" бланков
Молодой человек бросил в ящик "оптовую партию" бланков
В Сети появилось видео на котором волонтер, работающий во время опроса от президента Владимира Зеленского в Краматорске Донецкой области, осуществляет массовый вброс в урну анкет с ответами избирателей.
Соответствующие видеокадры в Facebook опубликовал пользователь Родион Овчаренко, передает RegioNews.
На них видно, что молодой человек вбрасывает анкеты "оптом" в специальный ящик.
Опитування місто Краматорськ 🤨 Думайте !Posted by Родиог Овчаренко on Sunday, October 25, 2020
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