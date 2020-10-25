В Краматорске волонтер Зе-опроса попался на вбросе "бюллетеней"

Молодой человек бросил в ящик "оптовую партию" бланков

Молодой человек бросил в ящик "оптовую партию" бланков

В Сети появилось видео на котором волонтер, работающий во время опроса от президента Владимира Зеленского в Краматорске Донецкой области, осуществляет массовый вброс в урну анкет с ответами избирателей.