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25 октября 2020, 08:26 5

Ситуация на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"

25 октября 2020, 08:26 5
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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды - близ населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

На провокационные вражеские выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - отмечают в ООС.

С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее пророссийские боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

ООС боевики обстрел война Донбасс
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