Президент запропонував "посилити" ТКГ представниками релігійних організацій

На думку голови держави, вони можуть допомогти в галузі гуманітарних питань

На думку голови держави, вони можуть допомогти в галузі гуманітарних питань

Фото: president.gov.ua

Як передає RegioNews, це питання обговорювалося на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Володимир Зеленський подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ і висловився за їх додавання до роботи ТКГ в галузі гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця тримання на тимчасово окупованих територіях тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше один з "слуг народу" нардеп Олександр Качура заявляв, що в ТКГ повинно бути більше парламентаріїв.