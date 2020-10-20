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20 жовтня 2020, 09:26 5

Президент запропонував "посилити" ТКГ представниками релігійних організацій

20 жовтня 2020, 09:26 5
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На думку голови держави, вони можуть допомогти в галузі гуманітарних питань
На думку голови держави, вони можуть допомогти в галузі гуманітарних питань
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський висловив пропозицію щодо залучення до роботи Тристоронньої контактної групи з Донбасу представників різних релігійних організацій.

Як передає RegioNews, це питання обговорювалося на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Володимир Зеленський подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ і висловився за їх додавання до роботи ТКГ в галузі гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця тримання на тимчасово окупованих територіях тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше один з "слуг народу" нардеп Олександр Качура заявляв, що в ТКГ повинно бути більше парламентаріїв.

Донбас ТКГ президент релігія Священник
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