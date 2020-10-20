09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 09:26 5

Президент предложил "усилить" ТКГ представителями религиозных организаций

20 октября 2020, 09:26 5
Читайте також українською мовою
По мнению главы государства, они могут помочь в области гуманитарных вопросов
По мнению главы государства, они могут помочь в области гуманитарных вопросов
Фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение о привлечении к работе в Трехстороннюю контактную группу по Донбасу представителей различных религиозных организаций.

Как передает RegioNews, этот вопрос обсуждался на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании ТКГ и высказался за их добавление к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее один из "слуг народа" нардеп Александр Качура заявлял, что в ТКГ должно быть больше парламентариев.

Донбасс ТКГ президент религия Священник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »