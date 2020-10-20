Президент предложил "усилить" ТКГ представителями религиозных организаций

По мнению главы государства, они могут помочь в области гуманитарных вопросов

По мнению главы государства, они могут помочь в области гуманитарных вопросов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение о привлечении к работе в Трехстороннюю контактную группу по Донбасу представителей различных религиозных организаций.

Как передает RegioNews, этот вопрос обсуждался на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании ТКГ и высказался за их добавление к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее один из "слуг народа" нардеп Александр Качура заявлял, что в ТКГ должно быть больше парламентариев.