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Ситуація в ООС: зафіксовано сім порушень режиму "тиші" на Донбасі
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13 жовтня 2020, 08:13 4

Ситуація в ООС: зафіксовано сім порушень режиму "тиші" на Донбасі

13 жовтня 2020, 08:13 4
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Раніше повідомлялось, що 12 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС війна бойовики військові обстріли
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