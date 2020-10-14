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Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
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14 октября 2020, 09:09 4

Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"

14 октября 2020, 09:09 4
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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцевого, а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневую активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Свободный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Еще два нарушения достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное выявлено пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил было немедленно осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими защитниками", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенного реагирования на любые действия противника.

Напомним, сутками ранее зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе .

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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