Ситуация в ООС: зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников возле Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Ранее сообщалось, что 12 октября в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.