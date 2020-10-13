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Ситуация в ООС: зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе
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13 октября 2020, 08:13 4

Ситуация в ООС: зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе

13 октября 2020, 08:13 4
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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников возле Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Ранее сообщалось, что 12 октября в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС война боевики военные обстрелы
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