Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили провокацію поблизу Водяного

Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав

Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу на Донбасі зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

У штабі зазначаються, що ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.