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08 жовтня 2020, 08:13 1

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили провокацію поблизу Водяного

08 жовтня 2020, 08:13 1
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Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав 
Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав 
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу на Донбасі зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

У штабі зазначаються, що ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

ОРДЛО ООС війна бойовики обстріли
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