10:02  07 октября
Новый антирекорд: суточный показатель COVID-19 приближается к 5 тысячам
09:49  07 октября
На Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара
12:37  07 октября
Стало известно, сколько уже вернули денег вкладчикам банка "Аркада"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 10:16 3

На Донетчине полицейских подозревают в совершении ряда преступлений

07 октября 2020, 10:16 3
Читайте також українською мовою
Фигурантам уже объявили о подозрении
Фигурантам уже объявили о подозрении
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области правоохранители разоблачили двух сотрудников полиции в совершении ряда преступлений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Так, установлено, что двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции, начиная с сентября 2019 года, прибегли к похищению официального документа (банковской карточки) лица покойной, к незаконному задержанию людей, незаконному проведению обыска, завладению официальным документом путем злоупотребления своим служебным положением, превышению служебных полномочий, заведомо ложному сообщению следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, а также прибегли к воровству и мошенничеству.

В настоящее время двум полицейским следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, вручили подозрения", - сообщили в полиции.

Дальнейшую судьбу полицейских решит суд.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС.

полиция уголовное дело суд нарушение ГБР
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »