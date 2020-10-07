На Донетчине полицейских подозревают в совершении ряда преступлений

Фигурантам уже объявили о подозрении

Фигурантам уже объявили о подозрении

Фото: из открытых источников

В Донецкой области правоохранители разоблачили двух сотрудников полиции в совершении ряда преступлений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Так, установлено, что двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции, начиная с сентября 2019 года, прибегли к похищению официального документа (банковской карточки) лица покойной, к незаконному задержанию людей, незаконному проведению обыска, завладению официальным документом путем злоупотребления своим служебным положением, превышению служебных полномочий, заведомо ложному сообщению следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, а также прибегли к воровству и мошенничеству.

В настоящее время двум полицейским следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, вручили подозрения", - сообщили в полиции.

Дальнейшую судьбу полицейских решит суд.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС.