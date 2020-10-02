Ситуация на Донбассе: враг дважды нарушил режим "тишины"

Боевых потерь среди украинских военных нет

Боевых потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово. Вследствие вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отмечают в штабе.

Также отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и огнеборцами ГСЧС был ликвидирован пожара в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Ранее сообщалось, 1 октября на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.