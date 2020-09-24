Ситуація на Донбасі: зафіксовано три порушення з боку бойовиків

Українські воїни зброю у відповідь не застосовували

Українські воїни зброю у відповідь не застосовували

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано три факти порушення домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною группою щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Поблизу Попасної, бойовики здійснили два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було. На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - повідомляє штаб.

Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Від початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці.