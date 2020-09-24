09:44  24 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев
09:02  24 сентября
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов, еще двум отказали
08:14  24 сентября
Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2020, 08:14 4

Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения со стороны боевиков

24 сентября 2020, 08:14 4
Читайте також українською мовою
Украинские воины оружие в ответ не применяли
Украинские воины оружие в ответ не применяли
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано три факта нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" было подавлено.

Вблизи Попасной, боевики произвели два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было. К сожалению, неподалеку населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - сообщает штаб.

Воинов оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

От начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе Песков двое военных подорвались на взрывчатке.

ООС Донбасс ОРДЛО война боевики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »