Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения со стороны боевиков

Украинские воины оружие в ответ не применяли

Украинские воины оружие в ответ не применяли

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано три факта нарушения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" было подавлено.

Вблизи Попасной, боевики произвели два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было. К сожалению, неподалеку населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - сообщает штаб.

Воинов оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

От начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе Песков двое военных подорвались на взрывчатке.