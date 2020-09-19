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Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
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19 вересня 2020, 10:06 3

Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"

19 вересня 2020, 10:06 3
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Від детонації невідомого пристрою постраждав український військовий
Від детонації невідомого пристрою постраждав український військовий
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування бойовиків двічі порушили перемир'я на Донбасі. Незважаючи на це, ситуація залишається контрольованою, запевняють у штабі ООС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, бойовики здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. У той же час поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета.

Під час гасіння пожежі на Донбасі здетонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті чого постраждав український військовий.

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Залізного, коли військовослужбовці Збройних сил України локалізували вогнище загоряння сухої трави.

Також наголошується, що з початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС бойовики ОРДЛО війна військова техніка військові
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