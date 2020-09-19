Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"

От детонации неизвестного устройства пострадал украинский военный

От детонации неизвестного устройства пострадал украинский военный

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков дважды нарушили перемирие на Донбассе. Несмотря на это, ситуация остается полностью контролируемой, заверяют в штабе ООС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.

Также отмечается, что с начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей не зафиксировано.

Напомним, ранее в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.