Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують провокації, за добу 3 обстріли

Серед українських військових від обстрілів ніхто не постраждав

Серед українських військових від обстрілів ніхто не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби незаконні збройні формування бойовиків тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, режим припинення вогню бойовики порушили поблизу населеного пункту Причепилівка. В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.

Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості", - зазначають в штабі.

Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі підірвалися троє українських військових.