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16 сентября 2020, 08:14 3

Ситуация на Донбассе: боевики продолжают провокации, за сутки 3 обстрела

16 сентября 2020, 08:14 3
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Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал
Среди украинских военных от обстрелов никто не пострадал
Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования боевиков трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины продолжают неукоснительно придерживаться режима прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня боевики нарушили вблизи населенного пункта Причепиловка. В сторону наших позиций враг произвел неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружено пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести", - отмечают в штабе.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Всех раненых было доставлено в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

От начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений вследствие выстрела нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвались трое украинских военных.

ОРДЛО ООС война оружие боевики
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