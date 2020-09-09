Ситуація на Донбасі: провокацій з боку бойовиків не зафіксовано

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму повного припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника.

Зазначається, що під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Від початку поточної доби обстрілів та провокацій з боку противника не зафіксовано. "Режим тиші зберігається повною мірою", - повідомили в штабі.

У штабі ООС також повідомили, що у прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано майже вісім гектарів території та передано на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків, ще на 28 об’єктах роботи тривають. Загалом із початку проведення операції Об’єднаних сил вже відновлено 1287 будинків.

Нагадаємо, добою раніше режим припинення вогню у районі проведення ООС не порушувався, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.