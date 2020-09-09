09:44  09 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки более 2,5 тысяч новых случаев заражения
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
08:14  09 сентября
Ситуация на Донбассе: провокаций со стороны боевиков не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 08:14 8

Ситуация на Донбассе: провокаций со стороны боевиков не зафиксировано

09 сентября 2020, 08:14 8
Читайте також українською мовою
По всей линии разграничения наблюдалась тишина
По всей линии разграничения наблюдалась тишина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима полного прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.

Отмечается, что во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

От начала текущих суток обстрелов и провокаций со стороны противника не зафиксировано. "Режим тишины сохраняется в полной мере", - сообщили в штабе.

В штабе ООС также сообщили, что в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

Напомним, сутками ранее режим прекращения огня в районе проведения ООС не нарушался по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Донбасс ООС война боевики военные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »