Ситуация на Донбассе: провокаций со стороны боевиков не зафиксировано

По всей линии разграничения наблюдалась тишина

По всей линии разграничения наблюдалась тишина

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима полного прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.

Отмечается, что во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

От начала текущих суток обстрелов и провокаций со стороны противника не зафиксировано. "Режим тишины сохраняется в полной мере", - сообщили в штабе.

В штабе ООС также сообщили, что в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминированы почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

Напомним, сутками ранее режим прекращения огня в районе проведения ООС не нарушался по всей линии фронта наблюдалась тишина.