Порушення перемир'я на Донбасі: МЗС ініціювало розмову з Лавровим

Вбивство військового ставить під загрозу мирний процес на сході

Вбивство військового ставить під загрозу мирний процес на сході

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення ситуації навколо порушення бойовиками на Донбасі умов режиму "тиші" та загибелі українського військового.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на заяву Кулеби у Facebook.

"Це очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом. Наголошую: Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя”, — заявив Кулеба.

За його словами, у зв'язку із провокаціями окупантів на Донбасі, Україна вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року про запровадження режиму тиші, а саме — негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

Крім того, я ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі російські найманці двічі порушили перемир'я: в результаті першого обстрілу був поранений український військовослужбовець, в результаті другого - убитий ще один боєць.