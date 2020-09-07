Нарушение перемирия на Донбассе: МИД инициировало разговор с Лавровым

Убийство военного ставит под угрозу мирный процесс на востоке

Убийство военного ставит под угрозу мирный процесс на востоке

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вокруг нарушения боевиками на Донбассе в условиях режима "тишины" и гибели украинского военного.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на заявление Кулебы в Facebook.

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие”, — заявил Кулеба.

По его словам, в связи с провокациями оккупантов на Донбассе, Украина приняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о введении режима тишины, а именно — немедленно задействовала координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее”, — добавил Кулеба.

Напомним, накануне на Донбассе российские наемники дважды нарушили перемирие: в результате первого обстрела был ранен украинский военнослужащий, в результате второго - убит еще один боец.