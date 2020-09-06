Единичные провокации боевиков не сорвут мирный процесс - Кравчук

Обстрел боевиков обсудили на заседании ТКГ

Обстрел боевиков обсудили на заседании ТКГ

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Так, стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Отмечается, что участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно придерживается режима полного прекращения огня. "Важно, что это полностью подтверждается также и в отчетах СММ ОБСЕ", - отметил Кравчук.

Напомним, сегодня оккупационные силы осуществили прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Красногоровки. В результате гранатометного обстрела пострадал украинский военный, занимавшийся тушением пожара у линии разграничения.