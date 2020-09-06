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Бойовики порушили перемир'я: обстріляні позиції ООС, є поранений
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06 вересня 2020, 17:13 1

Бойовики порушили перемир'я: обстріляні позиції ООС, є поранений

06 вересня 2020, 17:13 1
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Пораненого бійця евакуювали в медичний заклад
Пораненого бійця евакуювали в медичний заклад
Фото: з відкритих джерел
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Незаконні збройні формування бойовиків порушили перемир'я на Донбасі: окупанти з гранатомета провели прицільний обстріл українських позицій поблизу Красногорівки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в штабі відзначають, що бойовики випустили три черги ВОГ-17 по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий, його евакуювали в медичний заклад.

Така зухвалість противника свідчить про те, що ВФ РФ направлено йдуть на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020. Сьогоднішній обстріл черговий раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнення миру", - відзначили в штабі.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, а командування ООС дало проросійським бойовикам ще одну можливість виконати вимоги, які були визначені ТКГ.

В іншому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об'єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів", - додали в ООС.

Нагадаємо, що добою раніше в зоні проведення операції Об'єднаних сил не було зафіксовано обстрілів і провокацій з боку бойовиків.

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