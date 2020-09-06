На Донбасі двоє військових, які гасили пожежу, підірвались на мінному полі

Вони обходили осередок вогню у "сірій зоні"

Вони обходили осередок вогню у "сірій зоні"

Фото: з відкритих джерел

У Донецькій області двоє військових, що раніше зникли під час гасіння пожеж, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - йдеться у повідомленні.

У командуванні ОТУ "Схід" висловили щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів.

Раніше повідомлялося, що бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького (Ясинуватський район Донецької області).