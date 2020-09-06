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06 вересня 2020, 16:17 6

На Донбасі двоє військових, які гасили пожежу, підірвались на мінному полі

06 вересня 2020, 16:17 6
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Вони обходили осередок вогню у "сірій зоні"
Вони обходили осередок вогню у "сірій зоні"
Фото: з відкритих джерел
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У Донецькій області двоє військових, що раніше зникли під час гасіння пожеж, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - йдеться у повідомленні.

У командуванні ОТУ "Схід" висловили щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів.

Раніше повідомлялося, що бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького (Ясинуватський район Донецької області).

ООС війна військова техніка пожежа смерть військові
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