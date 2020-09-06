На Донбасі двоє військових, які гасили пожежу, підірвались на мінному полі
Вони обходили осередок вогню у "сірій зоні"
Вони обходили осередок вогню у "сірій зоні"
У Донецькій області двоє військових, що раніше зникли під час гасіння пожеж, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - йдеться у повідомленні.
У командуванні ОТУ "Схід" висловили щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів.
Раніше повідомлялося, що бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького (Ясинуватський район Донецької області).
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