На Донбассе двое военных, которые тушили пожар, подорвались на минном поле

Они обходили очаг огня в "серой зоне"

Они обходили очаг огня в "серой зоне"

Фото: из открытых источников

В Донецкой области двое военных, которые ранее исчезли во время тушения пожаров, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - говорится в сообщении.

В командовании ОТГ "Восток" выразили искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов.

Ранее сообщалось, что бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецка (Ясиноватский район Донецкой области).