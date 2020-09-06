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06 сентября 2020, 16:17 6

На Донбассе двое военных, которые тушили пожар, подорвались на минном поле

06 сентября 2020, 16:17 6
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Они обходили очаг огня в "серой зоне"
Они обходили очаг огня в "серой зоне"
Фото: из открытых источников
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В Донецкой области двое военных, которые ранее исчезли во время тушения пожаров, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток".

Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - говорится в сообщении.

В командовании ОТГ "Восток" выразили искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов.

Ранее сообщалось, что бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецка (Ясиноватский район Донецкой области).

ООС война военная техника пожар смерть военные
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