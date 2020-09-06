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Доба на Донбасі: обстрілів не було, режим "тиші" зберігається
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06 вересня 2020, 10:12 7

Доба на Донбасі: обстрілів не було, режим "тиші" зберігається

06 вересня 2020, 10:12 7
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Ситуація повністю контролюється Об'єднаними силами
Ситуація повністю контролюється Об'єднаними силами
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил не було зафіксовано обстрілів і провокацій з боку бойовиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За минулу добу, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби, 6 вересня, введений режим тиші зберігається в повній мірі.

"У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано ні однієї збройної провокації або обстрілу. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - повідомили в ООС.

Також зазначається, що українські військові спільно з рятувальниками продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Вже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

"Станом на ранок, ліквідували вогонь вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають. Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка - Лопаскине - Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати", - повідомили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що добою раніше на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

ОРДЛО ООС зброя бойовики штаб
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