Доба на Донбасі: обстрілів не було, режим "тиші" зберігається

Ситуація повністю контролюється Об'єднаними силами

Ситуація повністю контролюється Об'єднаними силами

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил не було зафіксовано обстрілів і провокацій з боку бойовиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За минулу добу, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби, 6 вересня, введений режим тиші зберігається в повній мірі.

"У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано ні однієї збройної провокації або обстрілу. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - повідомили в ООС.

Також зазначається, що українські військові спільно з рятувальниками продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Вже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

"Станом на ранок, ліквідували вогонь вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають. Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка - Лопаскине - Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати", - повідомили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що добою раніше на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.