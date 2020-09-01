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Ситуація в ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
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01 вересня 2020, 08:14 5

Ситуація в ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

01 вересня 2020, 08:14 5
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Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Фото: flickr
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За попередню добу, 31 серпня, штаб ООС зафіксував два випадки порушення режиму повного припинення вогню із боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

"Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - повідомляють у штабі.

Також зазначається, що бойових втрат внаслідок обстрілів не було, а від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника", - зазначають в ООС.

Нагадаємо, від початку доби, 31 серпня, на ділянках відповідальності українських військових обстрілів з боку противника не зафіксовано.

штаб ООС ОРДЛО війна бойовики
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