Ситуация на Донбассе: боевики совершили очередную провокацию

Двое военных подорвались на противопехотной мине

Двое военных подорвались на противопехотной мине

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на Донбассе в штабе ООС зафиксировали еще один факт нарушения режима полного прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу штаба в Facebook.

Так, боевики обстреливали украинские позиции из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вольный.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.

При этом отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений режим "тишины" сохраняется в полной мере. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируемая.

Также в штабе сообщили, что во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва, вероятно, на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали помощь. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили режим "тишины" один раз, боевых потерь и ранений не было.