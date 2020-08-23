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Ситуація в ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші"
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23 серпня 2020, 10:09 4

Ситуація в ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші"

23 серпня 2020, 10:09 4
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Українські військові готові до виконання бойових завдань
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксований один випадок порушення домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксований біля Маріїнки.

Наголошується, що постріл був неприцільним, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

З початку поточної доби, 23 серпня, на ділянках відповідальності ВСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, добою раніше обстрілів і провокацій з боку бойовиків не було зафіксовано.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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