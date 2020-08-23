Ситуація в ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші"

Українські військові готові до виконання бойових завдань

Українські військові готові до виконання бойових завдань

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксований один випадок порушення домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксований біля Маріїнки.

Наголошується, що постріл був неприцільним, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

З початку поточної доби, 23 серпня, на ділянках відповідальності ВСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, добою раніше обстрілів і провокацій з боку бойовиків не було зафіксовано.