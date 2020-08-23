Ситуація в ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші"
Українські військові готові до виконання бойових завдань
Українські військові готові до виконання бойових завдань
За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксований один випадок порушення домовленостей досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксований біля Маріїнки.
Наголошується, що постріл був неприцільним, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
З початку поточної доби, 23 серпня, на ділянках відповідальності ВСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
Нагадаємо, добою раніше обстрілів і провокацій з боку бойовиків не було зафіксовано.
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