Доба на Донбасі: обстріли не зафіксовані, один військовий загинув

На невідомому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців

На невідомому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу не зафіксовано обстрілів з боку озброєних підрозділів бойовиків. Також жодної збройної провокації не зафіксовано і з початку поточної доби, 14 серпня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За інформацією штабу, за минулу добу на Донбасі бойовики вогонь не відкривали, але в той же час фіксувалися інші факти порушення терористами домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ.

Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік українських підрозділів.

Також, 13 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Один з них — загинув, інший отримав поранення. Поранений військовий оперативно доставлений у медичний заклад, де йому надається необхідна лікарська допомога.

"З початку поточної доби, 14 серпня, введений режим тиші зберігається в повній мірі. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано ні однієї збройної провокації або обстрілу. Захисники України не втрачають пильності і готові до миттєвого реагування на будь-які дії супротивника", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували два обстріли, втрат і поранень серед українських військових не було.