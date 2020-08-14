Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб

На неизвестном устройстве подорвались два украинских военнослужащих

На неизвестном устройстве подорвались два украинских военнослужащих

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки не зафиксировано обстрелов со стороны вооруженных подразделений боевиков. Также ни одной вооруженной провокации не зафиксировано и с начала текущих суток, 14 августа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По информации штаба, за минувшие сутки на Донбассе боевики огонь не открывали, но в то же время фиксировались другие факты нарушения террористами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ.

В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них — погиб, другой — получил ранения. Раненый военный оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

"С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника”, — указано в сообщении.

Напомним, сутками ранее на Донетчине зафиксировали два обстрела, потерь и ранений среди украинских военных не было.