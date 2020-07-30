На Донеччині майор поліції вдарив жінку прикладом автомата - ДБР

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

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У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Торецького відділення поліції Бахмутського ВП ГУ Нацполіції, що він під час виконання обов'язків вдарив прикладом автомата жінку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Майор поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За даними попереднього розслідування, інцидент стався ввечері 28 лютого, коли поліцейський у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик за повідомленням про бійку в одному з приватних будинків Торецька.

За вказаною адресою до поліцейських вийшли двоє чоловіків і жінка, яка намагалася з'ясувати мету приїзду правоохоронців.

У відповідь оперуповноважений металевим прикладом свого автомата вдарив жінку в обличчя, від чого вона впала на землю. Пізніше лікарі діагностували у неї легкі тілесні ушкодження", - повідомили в ДБР.

У разі доведення провини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, ДБР та СБУ викрили злочинне угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.