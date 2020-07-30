На Донетчине майор полиции ударил женщину прикладом автомата - ГБР

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

Фото: из открытых источников

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУ Нацполиции, что он во время исполнения обязанностей ударил прикладом автомата женщину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Майор полиции подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшей действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, инцидент произошел вечером 28 февраля, когда полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных домов Торецка.

По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей.

В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. Позже врачи диагностировали у нее легкие телесные повреждения", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ГБР и СБУ разоблачили преступную группировку, которое организовал начальник Павлоградского отдела полиции.