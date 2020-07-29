09:51  29 июля
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более тысячи новых случаев
10:39  29 июля
Степанов отреагировал на желание депутатов отправить его в отставку
08:19  29 июля
Перемирие на Донбассе: за сутки зафиксировали лишь один выстрел
UA | RU
UA | RU
29 июля 2020, 08:19 4

Перемирие на Донбассе: за сутки зафиксировали лишь один выстрел

29 июля 2020, 08:19 4
Читайте також українською мовою
Украинские военные не пострадали
Украинские военные не пострадали
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный боевиками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что украинские военные огонь в ответ не открывали, так как выстрел был неприцельным и у него был провокационный характер.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июля, обстрелов не зафиксировано. В штабе ООС заявляют, что ситуация полностью контролируемая.

В то же время, в ОБСЕ подсчитали количество нарушений нового режима прекращения огня в первый день режима "тишины".

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 27 июля, с 00:01 СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, в том числе 21 взрыв", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, сутками ранее боевики трижды открывали огонь, нарушив перемирие.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »