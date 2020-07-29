Перемирие на Донбассе: за сутки зафиксировали лишь один выстрел

Украинские военные не пострадали

Украинские военные не пострадали

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный боевиками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что украинские военные огонь в ответ не открывали, так как выстрел был неприцельным и у него был провокационный характер.

Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июля, обстрелов не зафиксировано. В штабе ООС заявляют, что ситуация полностью контролируемая.

В то же время, в ОБСЕ подсчитали количество нарушений нового режима прекращения огня в первый день режима "тишины".

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 27 июля, с 00:01 СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все в Донецкой области, в том числе 21 взрыв", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, сутками ранее боевики трижды открывали огонь, нарушив перемирие.