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Перемир'я на Донбасі: за добу бойовики тричі відкривали вогонь
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28 липня 2020, 09:12

Про порушення перемир'я бойовиками будуть інформувати ОБСЄ - представник ТКГ

28 липня 2020, 09:12
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Україна хоче тримати ситуацію під контролем за допомогою переговорів
Україна хоче тримати ситуацію під контролем за допомогою переговорів
Фото: з відкритих джерел
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Всі факти порушення режиму повного припинення вогню будуть передаватися, як в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, так і міжнародним партнерам.

Як передає RegioNews, про це заявив представник України в ТКГ Андрій Костін.

За його словами, є надія, що перемир'я буде дотримано і воно буде відрізнятися від попереднього, оскільки для цих домовленостей було докладено "неабиякі зусилля" з боку української делегації і політичних консультантів нормандської четвірки.

"Те, що відбуваються такі поодинокі провокації, це відбувалося і раніше. Завдання наше полягає в тому, щоб, як правильно зазначив керівник ООС, верифікувати, або це просто провокація, мета якої почути вогонь у відповідь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, або все ж таки перевірити, що це принципове рішення збройних сил нашого супротивника, тому, я думаю, що ми можемо довіряти нашим військовим і бути стриманими", - сказав Костін.

Він додав, що про всі випадки порушення вогню будуть інформувати ОБСЄ і міжнародних партнерів, щоб шляхом переговорів тримати ситуацію під контролем.

Нагадаємо, за першу добу нового перемир'я бойовики здійснили три обстріла позицій українських військових. Українські військові у відповідь не стріляли.

бойовики війна перемовини РФ Донбас
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