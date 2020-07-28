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Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь
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28 июля 2020, 09:12

О нарушении перемирия боевиками будут информировать ОБСЕ - представитель ТКГ

28 июля 2020, 09:12
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Украина хочет держать ситуацию под контролем с помощью переговоров
Украина хочет держать ситуацию под контролем с помощью переговоров
Фото: из открытых источников
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Все факты нарушения режима полного прекращения огня будут передаваться, как в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, так и международным партнерам. 

Как передает RegioNews, об этом заявил представитель Украины в ТКГ Андрей Костин.

По его словам, есть надежда, что перемирие будет соблюдено и оно будет отличаться от предыдущего, поскольку для этих договоренностей были приложены "незаурядные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов нормандской четверки.

"То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша заключается в том, чтобы, как правильно отметил руководитель ООС, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь в ответ и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - сказал Костин.

Он добавил, что обо всех случаях нарушения огня будут информировать ОБСЕ и международных партнеров, чтобы путем переговоров держать ситуацию под контролем.

Напомним, за первые сутки нового перемирия боевики осуществили три обстрела позиций украинских военных. Украинские военные в ответ не стреляли.

боевики война переговоры РФ Донбасс
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