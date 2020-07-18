Бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим "тиші"
За минулу добу бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Бойовики вели вогонь поблизу Талаковки, Старогнатовки, Верхньоторецького, Мар'їнки, Кам'янки, Водяного, Гнутово, Пищевика, Широкіно та Авдіївки. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" стріляли поблизу Новотошківського та Луганського.
У штабі також відзначають, що за минулу добу втрат серед українських військових немає, а українські підрозділи виконували необхідні заходи з придушення вогневих засобів противника.
Так, за даними розвідки, 17 липня військові ООС знищили одного загарбника.
Наголошується, що з початку поточної доби окупаційні війська активності не виявляли, а втрат за поточну добу серед українських військових немає.
Нагадаємо, добою раніше на окупованому Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню.