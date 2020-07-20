Сутки на Донбассе: боевики 17 раз нарушили режим "тишины"

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования оккупантов 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы возле Луганского, Причепиловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Авдеевки.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования оккупантов два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Мироновского и Марьинки. Потерь нет.

Напомним, сутками ранее боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим "тишины".