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15 липня 2020, 15:41 4

На Донеччині викрито міжрегіональну банду, яка займалася незаконним виготовленням зброї

15 липня 2020, 15:41 4
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До злочинного угруповання входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва
До злочинного угруповання входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва
Фото: gp.gov.ua
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У Донецькій області було викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням та реалізацією вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

Про це повідомляє пресцентр Генеральної прокуратури України, передає RegioNews.

До злочинного угруповання входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва. Збут нелегально виготовленого товару відбувався на території України через спеціалізований сайт", - йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування, в ході проведення комплексу слідчих дій, правоохоронці здійснили оперативні закупки 47 кілограмів пороху.

Наразі проводяться обшуки у чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів кримінального провадження та у їх транспортних засобах. Вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси та обладнання для їх виготовлення.

Вирішується питання про повідомлення про підозри та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали гроші через криптовалюту.

прокуратура зброя військові область Боєприпаси
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